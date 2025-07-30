Электрический кроссовер Li Auto i8 поступил в продажу в Китае

Модельный ряд бренда Lixiang (Li Auto) в Поднебесной расширился благодаря новому электрическому кроссоверу i8 — старт продажам на «домашнем» рынке уже дали. Ценовой диапазон — 321,8-369,8 тысячи юаней, что эквивалентно 3,7-4,2 млн рублей по нынешнему курсу.

Просят за новинку от 321 800 юаней, то есть от 3,7 млн рублей

Полноприводный Li Auto i8 «вооружен» парой электрических моторов, развивающих в сумме 544 л.с. С самой емкой NMC-батареей максимальная дальность хода кроссовера достигает 720 км. Разумеется, покупатель может рассчитывать на широкий список опций, в который, помимо прочего, входит система автономного вождения.

Что касается габаритов, то длина Li Auto i8 составляет 5085 мм, ширина — 1960 мм, а высота — 1740 мм. Расстояние между осями достигает 3050 мм. В салоне шестиместной машины предусмотрено три ряда сидений, расположенных по схеме 2+2+2.

Не исключено, что со временем i8 доберется и до российского рынка, причем он может к нам прийти вполне официально. Ведь Li Auto с этой весны у нас представлена, дистрибьютором выступает компания Sinomach Auto.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что злоумышленники начали шантажировать владельцев автомобилей Li Auto в России.