Депутат предложил оставить бесплатную зарядку для электромобилей в Москве

В столице предложили вернуть бесплатную зарядку для электромобилей или ввести льготный тариф. С такой инициативой выступил депутат Александр Даванков, обратившись к Департаменту транспорта.

Как сообщает ТАСС, зампред партии «Новые люди» Александр Даванков направил официальное обращение к заместителю мэра Максиму Ликсутову с просьбой продлить бесплатный период зарядки электрокаров как минимум еще на три года. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о завершении пятилетнего пилотного проекта «Энергия Москвы», в рамках которого владельцы электромобилей могли заряжать свои машины на ЭЗС этой сети бесплатно.

По словам депутата, бесплатная зарядка доказала свою эффективность — она стимулировала рост продаж электромобилей и способствовала развитию сети зарядных станций в городе. Даванков подчеркнул, что продолжение поддержки необходимо для устойчивого развития транспортной системы и достижения экологических целей по снижению выбросов.

В своем обращении политик также предложил разработать дополнительные шаги по расширению инфраструктуры для электрокаров. В настоящее время на всех станциях проекта «Энергия Москвы» действуют платные тарифы: 20 рублей за 1 кВт/ч на быстрых зарядках постоянного тока (от 50 кВт) и 15 рублей за 1 кВт/ч на станциях переменного тока (22-44 кВт).