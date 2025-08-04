Tesla свернула продажи Model S и Model X в Европе

Компания Tesla приостановила прием заказов на свои флагманские электромобили Model S и Model X в странах Европы. Покупателям теперь доступны лишь те машины, что имеются на складах.

Как сообщает издание Carscoops, на официальных сайтах компании в Европе кнопка для конфигурации новых автомобилей исчезла, а клиентам предлагается выбирать из готовых машин на складе. Это изменение затронуло ключевые рынки, включая Францию, Италию и Норвегию.

Решение Tesla отказаться от приема новых заказов на эти модели в Европе следует за аналогичным шагом в Китае, где возможность конфигурации электрокаров была закрыта еще в апреле. Теперь основное внимание компании сосредоточено на более доступных моделях — Model 3 и Model Y, а также на пикапе Cybertruck, который пока продается только в Северной Америке.

На рынках США и Канады Model S и Model X все еще доступны для заказа, но их доля в общем объеме продаж бренда остается небольшой. Согласно последнему финансовому отчету Tesla, на эти модели, вместе с Cybertruck, приходится лишь около 3% от общего числа реализованных автомобилей во втором квартале 2025.