Эксперт объяснил, почему возгораются электрокары и что делать в таких ситуациях

Автомобильное сообщество активно обсуждает видеоролик, на котором запечатлен электрокар «Амберавто А5», внезапно загоревшийся в Перми. Одни предполагают, что причиной воспламенения стала аномальная жара, другие — что всему виной конструктивные дефекты машины. Но кто к истине ближе? И, главное, как поступать в подобных случаях, чтобы не усугубить ситуацию? На эти и другие вопросы порталу «АвтоВзгляд» ответил Дмитрий Николаевич, продакт-менеджер бренда DELTA.

Что на самом деле произошло с «АмберАвто А5» в Перми

Эксперт отметил, что инцидент с возгоранием электромобиля «Амберавто А5» в Перми сразу после зарядки характерен для проблем, связанных с литий-ионными аккумуляторами. По его словам, подобные ситуации чаще всего возникают из-за термического разгона — процесса, при котором одна поврежденная ячейка перегревается и передает тепло соседним элементам. Это провоцирует цепную реакцию, ведущую к пожару.

Причины могут быть разными: от производственного брака внутри батареи до недостаточной термозащиты в ее конструкции. Также виной иногда становится зарядное устройство, особенно если оно подает ток или напряжение с нарушениями, вызывая перегрев. И хотя статистически электрокары воспламеняются реже, чем машины с ДВС, каждый такой случай привлекает внимание из-за сложностей тушения.

Фото: globallookpress.com

После первоначального подавления пламени аккумулятор нередко загорается снова, что требует специальных методов и оборудования, которых в России пока недостаточно. Обычные средства — такие, как порошковые или углекислотные огнетушители — здесь бесполезны. Единственный эффективный способ — длительное охлаждение большим объемом воды, чтобы снизить температуру и предотвратить распространение огня.

Идеальный вариант — полностью погрузить транспортное средство в воду или непрерывно поливать батарею до ее полного остывания. В противном случае вероятность повторного возгорания остается высокой.

Чтобы снизить риски, владельцу электромобиля необходимо соблюдать осторожность: использовать только сертифицированные зарядные устройства, избегать дешевых или поврежденных проводов и оперативно реагировать на любые неполадки.

— И самое главное: в бюджетных моделях, особенно недавно появившихся на рынке и выпускаемых малыми сериями, вероятность скрытого заводского дефекта выше. Это требует от автолюбителей более серьезного отношения к выбору и обязательной проверки репутации конкретного производителя и модели, — подытожил эксперт.