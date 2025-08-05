В России выделят еще 5,7 млрд рублей на зарядки для электромобилей

Правительство нашей страны приняло решение субсидировать закупки зарядного оборудования для электротранспорта, потратив на эти цели дополнительные 5,7 млрд рублей. Это должно облегчить жизнь любителям батарейных моделей и гибридов в нашей стране.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьера Михаила Мишустина, очередные инвестиции на зарядки для электрических автомобилей выделены в рамках профильного нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». На данный момент уже подписано соответствующее распоряжение.

Упомянутым нацпроектом в течение ближайших трех лет предусмотрено появление в стране двух тысяч зарядных станций и хабов для электромобилей. Операторам субсидируют затраты на закупку нового оборудования и его подключение к электросетям.

Г-н Мишустин отметил важность развития географии зарядной инфраструктуры. По словам председателя правительства, это ключевой фактор, который должен увеличить продажи подобных машин.