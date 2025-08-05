В России выделят еще 5,7 млрд рублей на зарядки для электромобилей

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьера Михаила Мишустина, очередные инвестиции на зарядки для электрических автомобилей выделены в рамках профильного нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». На данный момент уже подписано соответствующее распоряжение.
Упомянутым нацпроектом в течение ближайших трех лет предусмотрено появление в стране двух тысяч зарядных станций и хабов для электромобилей. Операторам субсидируют затраты на закупку нового оборудования и его подключение к электросетям.
Г-н Мишустин отметил важность развития географии зарядной инфраструктуры. По словам председателя правительства, это ключевой фактор, который должен увеличить продажи подобных машин.