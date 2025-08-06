Xpeng опубликовала изображения салона новой версии электрокара P7

Новая генерация электрокара Xpeng P7 в некотором смысле должна стать революционной моделью. Например, ее создатели обещают снабдить автомобиль 87-дюймовым проекционным экраном. Предусмотрена пара силовых установок и батарей, запас хода составит до 820 км. Начало продаж в Китае уже не за горами, но россияне вряд ли смогут рассчитывать на эту новинку в обозримом будущем.

Проекционный дисплей пятиметрового Xpeng P7 должен объединить в себе главные функции приборной панели. Более того, будут доступны и элементы дополненной реальности, появится возможность посвятить себя видеоиграм, не покидая «цифровой кокпит». Кстати, помимо всего прочего, там расположен поворотный центральный экран.

Угловатый руль электромобиля снабжен тремя спицами. Судя по всему, «баранка» должна добавлять интерьеру спортивную нотку, как и сиденья с встроенными подголовниками и активной боковой поддержкой. Ее валики умеют менять положение за 10 миллисекунд в 30-миллиметровом диапазоне.

Начальные версии «семерки» оснащены 367-сильным мотором, отдача старших с парой двигателей доходит до 594 л.с. Ансамбль дополняют тяговые аккумуляторы емкостью 74,9 или 92,2 кВт*ч.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Xpeng анонсировала новое поколение электрического седана P7 в середине мая, а затем раскрыла цену модели.