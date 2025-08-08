Рассекречен запас хода максимально дальнобойной версии Tesla Model 3

Две новые модификации электрокара Tesla Model 3 с припиской в виде плюса смогут проехать на одной зарядке 800 и 830 км. На сегодняшний день идет их сертификация в Китае. Сроки начала продаж на местном рынке пока неизвестны.

Старт продаж новинки уже не за горами

Как сообщает Cnevpost, для Tesla Model 3+ предусмотрена никель-марганец-кобальтовая батарея емкостью 78,4 кВт*ч. Скорее всего, свежие версии «тройки» будут одинаково весить (по 1760 кг), но отличаться списком оснащения. А по запасу хода речь идет о приросте нынешних максимальных показателей на 77 км, сейчас им требуется восполнение энергии после преодоления 623 — 753 км.

Согласно более ранним данным, производители «вооружат» Model 3+ силовой установкой, выдающей 306 л.с. То есть электромобилю добавят три десятка «лошадей». Ожидается появление только одномоторного варианта.

Кстати, впервые озвучен пробег на одной зарядке шестиместной Model YL. Он составляет 751 км.

Ранее портал «АвтВзгляд» сообщал, что Tesla свернула продажи Model S и Model X в Европе.