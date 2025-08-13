Флагманский гибридный кроссовер Zeekr 9X получил ценник в Китае

В пересчете на рубли трехрядный Zeekr 9X оценили на местном рынке в 6,08 млн. Речь идет о первом гибриде бренда, оснащенном турбомотором от Volvo и пневмоподвеской. Премьера новинки прошла на Шанхайском автосалоне, предпродажи откроют на мотор-шоу в Чэнду через пару недель.

Кузов Zeekr 9X вытянут в длину на 5239 мм, расстояние между осями — 3169 мм. За счет пневматической подвески дорожный просвет может составлять от 178 до 288 мм. В салоне на втором ряду установлены раздельные кресла с подогревом, встроенной вентиляцией и массажером.

Наддувный 297-сильный силовой агрегат Volvo объемом 2,0 л способен трудиться и в качестве генератора, и подключаться к колесам «китайца» напрямую. Однако роль главной движущей силы играют электродвигатели. Первый из них, выдающий 304 л.с., расположен на передней оси, еще два 503-сильных — на задней. В целом можно рассчитывать на 1400 л.с. без учета ДВС.

В гибридном режиме Zeekr 9X должен преодолевать 1000 км при полностью заряженной батарее емкостью 70 кВт*ч. Если в расчет брать только электричество, запас хода сократится до 380 км. Запас энергии с 20 до 80% восполняется всего за 9 минут.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал другие особенности Zeekr 9X. Напомним, мы успели познакомиться с «живым» автомобилем во время его дебюта в Шанхае.