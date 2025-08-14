Впервые за год в России пошли вверх продажи новых электрокаров

В середине лета текущего года в нашей стране на 15% увеличились продажи новых электромобилей, что вылилось в 1257 реализованных экземпляров. Сегмент первый раз за последние 13 месяцев продемонстрировал положительную динамику.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, в предыдущий раз отечественный рынок электрокаров сумел выйти в плюс на 2% в июне прошлого года. А в 2025-м, помимо всего прочего, продажи впервые перешагнули через барьер в тысячу штук.

«Поднебесный» Zeekr сумел сохранить лидерство в июле за счет 313 пристроенных авто. На второй позиции расположился наш «Москвич» благодаря показателю в 249 штук, третью строчку занял еще один российский бренд — Evolute, чему поспособствовали 224 реализованных авто. В первую пятерку попали китайские Avatr и BYD, новых владельцев нашли 87 и 67 штук. Прочие марки продали менее полусотни электромобилей.

С января по июль свежие «электрички» разошлись в России тиражом 5655 экземпляров. Если проводить параллель с теми же семью месяцами в 2024 году, сегмент просел в два раза.