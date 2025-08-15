Рассекречена цена российского электрокара «Атом»

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на операционного директора по продажам «Атома» Максима Бардина. По его словам, общий объем финансовой поддержки для российской «зеленой» новинки со стороны федеральных властей достигает 925 тыс. рублей. Возможно, отдельные регионы смогут раскошелиться на дополнительные денежные вливания в проект.

Как бы то ни было, окончательная стоимость «Атома» еще не определена. К сожалению, на сегодняшний день говорить о более точных цифрах в прайс-листе пока нельзя, отметил г-н Бардин.

Напомним, старт серийного производство «Атома» запланировано уже на этот год. Электрокар собираются поставить на конвейер столичного завода «Москвич». Для обычных покупателей предусмотрена 204-сильная установка, отдача модификации для такси составит 149 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» озвучил грустные перспективы электромобиля «Атом». По мнению экспертов, такой проект не нужен даже таксистам и сервисам каршеринга.