Непробиваемый: Tesla Cybertruck расстреляют американские военные

Американские военные решили, что лучшая судьба для двух новеньких Tesla Cybertruck — превратиться в сверкающие мишени на полигоне Уайт-Сэндс. Вместо того чтобы колесить по дорогам, эти угловатые монстры из нержавеющей стали, которые Илон Маск когда-то называл «неуязвимыми для апокалипсиса», теперь ждут встречи с высокоточными боеприпасами: ВВС США решили использовать их в своих учениях.

Всего же в списке «расходников» для испытаний, как сообщает ресурс sfgate.com, — 33 автомобиля: ничем не примечательные седаны, безликие внедорожники и даже скромные Mazda Bongo. Но именно Cybertruck, этот футуристический гибрид танка и школьного проекта по металлообработке, привлек всеобщее внимание.

Ведь что может быть лучше для проверки заявлений о «пуленепробиваемости», чем прямое попадание ракеты? Напомним, что на презентации модели ее расстреливали «всего лишь» из двух пистолетов-пулеметов и 9-миллиметрового пистолета Glock, причем это испытание она прошла на ура.

Возможно, Пентагон оказывает человечеству неоценимую услугу, наконец выяснив, способен ли этот «неубиваемый» грузовик пережить нечто более серьезное, чем столкновение с тележкой из супермаркета.

В конце концов, его реальные «подвиги» пока далеки от рекламных обещаний: вялые продажи (на складах компании к нынешнему лету скопилось почти 2500 нереализованных авто), бесконечные отзывные компании (их было аж шесть только в первый год продаж) и кризис идентичности — перед нами то ли брутальный транспорт для постапокалипсиса, то ли неуклюжий символ статуса для пап-миллениалов.

И кто знает — может быть, это не просто военные учения, а самая правдивая рецензия на Cybertruck в истории (особенно на фоне того, что ни NHTSA, ни IIHS — американские структуры, проводящие испытания безопасности автомобилей — не испытывали и не планируют испытывать машину из-за ее нишевости). То есть мы получим тот самый краш-тест, где вместо пяти звезд будет лишь огненный гриб. Впрочем, даже он, наверное, выглядит эстетичнее, чем оригинальный дизайн этой «электрички».