Официально представлена удлиненная версия Tesla Model Y

Tesla презентовала свежую версию электромобиля Model Y с припиской L для китайского рынка. В пересчете на рубли полноприводная новинка оценивается в 3,8 млн. Первые поставки запланированы на сентябрь.

Как сообщает Autohome, удлиненная Model Y стала наиболее компактной моделью с тремя рядами сидений среди «поднебесных» соперников. Появится ли американское детище на других рынках, пока не ясно. С учетом текущей геополитической ситуации россияне, скорее всего, смогут рассчитывать только на параллельный импорт.

Снаружи отличить L-версию от классической не так уж просто, хотя дизайнеры «Теслы» изменили задний спойлер и линию крыши. Кроме того, длина кузова увеличилась до 4976 мм с прежних 4797 мм. Колесной базе прибавили 150 мм, что позволило ей дорасти до 3040 мм.

В движение заокеанскую «электричку» приводит парочка двигателей. Мощность переднего составляет 190 л.с., заднего — 266. В итоге из первой «сотни» Tesla Model Y L выезжает всего за 4,5 секунды. За счет батареи емкостью 82 кВт*ч она способна преодолеть на одном заряде до 751 км.

В салоне диагональ центрального тачскрина вытянулась до 16-ти дюймов. Акустическая система обзавелась дополнительными динамики, а беспроводная зарядка для смартфона была модернизирована. Портами для наполнения гаджетов энергией могут воспользоваться пассажиры и второго, и третьего ряда. Багажное отделение вмещает 2539 л.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что основателю Tesla Илону Маску уже негде хранить нераспроданные запасы автомобилей.