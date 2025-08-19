Россиянам представили электрический ситикар Kaiyi e-Qute 04

В нашей стране дебют батарейного пятидверного хетчбэка e-Qute 04 китайский бренд Kaiyi провел в рамках выставки «ИнтерАвтоМеханика». В Поднебесной ситикар выпускается уже пару лет, но так и не сумел завоевать любовь местного населения, несмотря на мощь материнского концерна Chery. И теперь производители хотят попытать счастья в России.

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», на сегодняшний день Kaiyi стремится найти в РФ единомышленника, который поможет продвинуть e-Qute 04 на отечественном рынке. Более того, китайцы хотят переложить на чужие плечи риски по омологации ситикара, а также его дистрибуцию, непосредственную реализацию и послепродажное обслуживание. Уже известно, что калининградский «Автотор» решил отойти в сторону, хотя занимается сборкой моделей бренда не первый год.

В движение пятидверку приводит силовая установка, выдающая от 48 до 54 л.с. Прилагается батарея с тремя вариантами емкости — на 17,28, также 28,08 и 39,3 кВт⋅ч. Хэтч способен преодолеть без подзарядки от 201 до 410 км в зависимости от выбранной модификации. Габариты e-Qute 04 составляют 3720x1700x1608 мм. Расстояние между осями достигает 2520 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что китайский бренд Kaiyi не собирается уходить из России, хотя этот бизнес в стране, что называется, «не взлетел».