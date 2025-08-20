Рынок электрокаров с пробегом в России рекордно вырос с начала года

Отечественный рынок подержанных электромобилей восстанавливается по нарастающей. В марте и апреле наблюдалась просадка, положительная динамика наметилась в мае. Объем продаж за июль, когда было реализовано 1268 машин, увеличился на 25%, став рекордным с начала текущего года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, в середине лета первую строчку в рейтинге брендов у нас занял Nissan, сумевший «откусить» 37-процентную долю «вторички» в сегменте. В результате новых владельцев нашел 471 подержанный «японец», что улучшило результаты производителя на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.

На второй строчке расположился Zeekr, двигаясь динамичнее всех конкурентов из первой десятки. Китайская марка вышла в плюс на 85%, пристроив 215 своих авто. Тройку лидеров замкнула Tesla за счет 159 проданных экземпляров. Потеряв 2%, четвертым стал Volkswagen с показателем в 43 машины, пятым числится отечественный Evolute — 34 штуки и 13-процентный прирост.

Чемпионской моделью традиционно признан Nissan Leaf, за июль из рук в руки перешли 464 таких «электрички». Следом идут Zeekr 001, разошедшийся тиражом 155 экземпляров, и Tesla Model 3 с приличным отрывом — 65 штук. В конце списка оказались Model Y и Model S с шильдиками той же американской марки.