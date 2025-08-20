81

В России отложили старт продаж лифтбэка Forthing S7

Возникли проблемы с сертификацией

В нашей стране Forthing собиралась начать официальные продажи заднеприводного лифтбэка S7 в середине лета текущего года. Разрешительные документы на электрокар должны были выдать еще до начала июля, но плану китайских производителей не суждено было сбыться.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России отложили старт продаж лифтбэка Forthing S7

Как сообщает телеграм-канал «Китайские автомобили», ссылаясь на источники, близкие к Forthing Liuzhou Motor, дистрибьютору пришлось отложить старт продажи на отечественном рынке из-за решения НАМИ. Оказалось, что институт отклонил первый вариант Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), поскольку представители «поднебесного» бренда планировали обзавестись таким документом не в России, а в Армении. Поэтому пришлось запустить процесс сертификации по второму кругу.

Напомним, дистрибьютором Forthing на просторах нашей родины является созданная китайскими бизнесменами компания «Алидао». Ее офис расположен в Новосибирске.

Габариты лифтбэка S7 составляют 4935х1915х1495 мм при колесной базе 2915 мм. Пятидверка, способная ускоряться до «сотни» за 6,7 секунды, имеет 218-сильный электродвигатель на задней оси. Запас хода на одной зарядке достигает 555 км

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Forthing S7, включая внутреннее убранство.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует