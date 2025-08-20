В России отложили старт продаж лифтбэка Forthing S7

В нашей стране Forthing собиралась начать официальные продажи заднеприводного лифтбэка S7 в середине лета текущего года. Разрешительные документы на электрокар должны были выдать еще до начала июля, но плану китайских производителей не суждено было сбыться.

Как сообщает телеграм-канал «Китайские автомобили», ссылаясь на источники, близкие к Forthing Liuzhou Motor, дистрибьютору пришлось отложить старт продажи на отечественном рынке из-за решения НАМИ. Оказалось, что институт отклонил первый вариант Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), поскольку представители «поднебесного» бренда планировали обзавестись таким документом не в России, а в Армении. Поэтому пришлось запустить процесс сертификации по второму кругу.

Напомним, дистрибьютором Forthing на просторах нашей родины является созданная китайскими бизнесменами компания «Алидао». Ее офис расположен в Новосибирске.

Габариты лифтбэка S7 составляют 4935х1915х1495 мм при колесной базе 2915 мм. Пятидверка, способная ускоряться до «сотни» за 6,7 секунды, имеет 218-сильный электродвигатель на задней оси. Запас хода на одной зарядке достигает 555 км

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Forthing S7, включая внутреннее убранство.