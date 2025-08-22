В Тольятти заметили предсерийную версию электрокара «Атом»

На одной из улиц Тольятти в объективы папарацци угодил предсерийный образец отечественного электромобиля «Атом». Прототип приехал в Самарскую область с московскими номерами.

Телеграм-канал «Автопоток» предположил, что на опубликованных изображениях запечатлена «электричка» из серии Vehicle Check (VC). Прежде такие машины были замечены на парковке инженерного центра проекта в столице. Вероятно, один из экземпляров решили отправить на испытательный полигон в Тольятти и в научно-технический центр АВТОВАЗа для дополнительных тестов.

Габариты «Атома» составляют 3995х1780х1615 мм. Базовые версии должны получить задний привод и 204-сильную силовую установку. В случае версий для каршеринга и такси мощность ограничат 149 л.с. В число характерных особенностей модели вошел руль с встроенным экраном и распашные двери.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что цену российского электрокара «Атом» производители рассекретили в середине августа.