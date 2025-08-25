Китай, спасай: российский электрокар «Атом» вовсе и не российский?

Компания «Кама», претендующая на лавры разработчика первого российского электромобиля, подписала в Казани некое соглашение о намерениях с китайской компанией CTTIC Stones, — сообщает агентство ТАСС. Портал «АвтоВзгляд» не сомневается, что от «поднебесных» партнеров нашим нужно именно то, чего у нас критически не хватает — цифровых технологий.

Нам, как всегда, поможет заграница

В чем смысл подписанного договора, каковы его детали — остается загадкой, ибо ни один из общедоступных источников сих тайн казанского двора не раскрывает. По факту подписания соглашения на полях III международного форума «Ростки» в столице Татарстана свой комментарий дал агентству ТАСС генеральный директор «Камы» Игорь Поваразднюк.

Он заяввил, что, мол, соглашение будет касаться развития деятельности компании «Атом» и сотрудничества с китайскими технологическими партнерами. Это относительно первого этапа. А в долгосрочной перспективе компаньоны вроде как собираются замахнуться на экспорт «атомных» изделий в Китай.

О ЧЕМ НЕ ЗНАЕТ ИНТЕРНЕТ

«Всемирная паутина» либо вообще ничего не знает о компании CTTIC Stones, либо специально от меня скрывает эту информацию. Впрочем, мне посчастливилось найти некий Китайский центр связи и информации (China Transport Telecommunications&Information Center) — правительственное бюро, подчиняющееся Министерству транспорта КНР.

В его обязанности входит предоставление услуг связи и информации транспортной отрасли, организация и техническая поддержка специализированных систем связи, а также разработка оборудования и ведение проектов в области информационных технологий.

Фото производителя

Да, аббревиатура CTTIC используется также ассоциацией канадских переводчиков, но это вряд ли имеет отношение к делу. А что касается господина Янга Цимина, представлявшего на форуме компанию, то интернет услужливо подсовывает только одного человека с этим именем — китайского киноактера.

Согласимся с тем, что поиск оказался неудачным, и CTTIC Stones, как уверяет нас татарский сайт rt-online — одна из ведущих государственных корпораций Китая в сфере транспорта и инновационной индустрии, управляющая инвестиционными фондами, развивающая цифровизацию и умные транспортные системы.

В таком случае мотивы, побудившие «Каму» искать контакты с китайцами, вполне очевидны. Хотя даже в случае феноменального успеха альянса рассчитывать выйти на китайский рынок — по меньшей мере беспочвенная самонадеянность.

ГАДЖЕТ, ДА НЕ НАШ

Желая поразить народ и начальство грандиозностью своих планов, разработчики электромобиля «Атом» заранее объявили его автомобилем-гаджетом, средоточием последних достижений цифровизации, напичканным технологическими новинками по самое не могу.

Беда в том, что объявлять и заявлять можно все, что угодно. А когда дело доходит до конкретики, выясняется, что нет ни нужных знаний, ни необходимых технических возможностей.

Фото производителя

Как сообщает ресурс «Дром», локализация автомобиля пока ограничивается достаточно бедным набором комплектующих. Шины планируется устанавливать от российского Pirelli, стекло — от Борского стекольного завода. Штамповку собираются наладить на предприятии «Соллерс» из отечественной стали. Аккумуляторные батареи поставит «Рэнера».

Касаемо же электроники все покрыто плотным туманом неизвестности, поскольку отечественному автопрому тут похвастать нечем — даже ESP делать еще не научились. Но на этапе перехода к выпуску «Атомов» — хоть серийному, хоть малотиражному, предстоит сделать выбор: либо дезавуировать заявление об «автомобиле-гаджете», либо припасть к широкой груди восточного соседа.

Картина вырисовывается не самая веселая — основное конкурентное преимущество автомобиля, заявлявшегося как сугубо отечественного, вновь будет основано исключительно на иностранных технологиях.