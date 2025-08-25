Первые фото Xiaomi SU7 L засветились в Сети

Несмотря на гигантские очереди за уже существующими моделями, Xiaomi продолжает разрабатывать новинки. Одной из них, судя по всему, стал седан Xiaomi SU7 с припиской в виде буквы «L», символизирующей удлиненный кузов. Папарацци выследили такую четырехдверку во время дорожных тестов в Китае.

Об этом сообщает ресурс Car News China, однако официального анонса модели от Xiaomi пока еще не было. По мнению экспертов, длина кузова SU7 L составит 5200 мм, увеличившись на 203 мм по сравнению с седаном в стандартном исполнении. В свою очередь, расстояние между осями может прирасти на 80-150 мм, добавившись к уже имеющимся 3000 мм. В итоге электрокар имеет все шансы сменить статус спортивной модели на представительскую.

Нововведения явно увеличат пространство для ног пассажиров второго ряда сидений. Там могут появиться более удобные и широкие кресла, персональные экраны мультимедийного комплекса, а также холодильник и прочие «фишки», ощутимо поднимающие планку комфорта. Отделка салона в целом имеет шансы стать качественнее.

О цене пока остается только гадать. Вероятно, что за Xiaomi SU7 L на родине попросят в районе 4,5 млн в пересчете на рубли. О прайсе и перспективах для России говорить и вовсе преждевременно. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на дорогах Китая заметили прототип кроссовера Xiaomi YU9.