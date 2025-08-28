Чудеса в решете: россияне разочаровались в новых «электричках», но берут старые

Российские автовладельцы начали активно избавляться от своих подержанных электромобилей. Такое неожиданное заявление сделал «Газете.Ru» Максим Солодовник, директор направления в автомобильном маркетплейсе Fresh. Портал «АвтоВзгляд» допускает, что подобное впечатление вполне могло создаться, однако сомневается, что оно истинно.

О причинах, которые побудили наших соотечественников охладеть в «зеленому» транспорту, Максим Солодовник сообщает следующие. Чаще всего владельцы расстаются со своими электрическими подопечными из-за сложности ремонта, проблемной подзарядки и быстрого морального старения.

НАИВНЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ

— Многие электромобили завозят по параллельному импорту, сертифицированных сервисов мало. Диагностика и решение проблемы порой занимают несколько недель, а для любого автовладельца такие простои критичны, — считает Солодовник. Еще одна засада, по его мнению, заключается в том, что зарядка аккумуляторов требует значительно большего времени по сравнению с заправкой топливом.

Кроме того, производители Поднебесной слишком часто обновляют свои модели, и это просто-таки вынуждает владельцев китайских машин в ускоренном темпе продавать старые и покупать новые версии. Тут сам собой напрашивается вопрос — хозяева электромобилей в нашей стране столь наивны, что эти проблемы действительно оказались для них большой неожиданностью, когда они столкнулись с ними в процессе эксплуатации?

Фото: globallookpress.com

А до покупки «экологичного транспортного средства» никому и в голову не приходило подумать об очевидных минусах электрокаров? Я уж не говорю, что два, как минимум, пункта из трех вышеперечисленных можно применить и к легковушкам, работающим на вполне себе традиционном топливе.

При том мизерном количестве электрокаров, кое-как ползающих по российским дорогам, выделять какие-то значимые тенденции в их продажах вряд ли имеет смысл. Ибо очевидно — если вчера был реализован один автомобиль, а сегодня два, то это рост на 100%. Ну и наоборот.

Ни в том, ни в другом случае нет смысла искать торжества либо «передовых», либо «реакционных» идей. На данном этапе «электрички» — суть игрушки экзальтированных энтузиастов, богатых снобов или повернутых на экологии активистов. Не более того.

ВТОРИЧКА РУЛИТ

Как бы то ни было, но в товарищах согласья нет. Авторитетный портал «Автостат», например, считает, что в России идет по нарастающей восстановление рынка электромобилей с пробегом, и подтверждает свои выводы статистикой. Это означает, между прочим, не то, что много продают, а то, что много покупают. В июле жители нашей богоспасаемой страны приобрели 1268 подержанных электрокаров, и этот объем — рекордный для 2025-го.

Фото: globallookpress.com

Продолжается бум на электровторичке не первый месяц. После провала в начале весны май принес положительную динамику — прирост в 5% к результатам мая 2024 года. В июне число проданных б/у электромобилей превысило прошлогодние показатели на 15%, в июле рост продолжился, достигнув 25%. По итогам семи месяцев 2025 года общая динамика также весьма положительна — плюс 10,4%.

Что интересно, одновременно наблюдается резкое падение продаж новых «электричек». Только июль принес некоторое оживление, продемонстрировав превышение прошлогоднего результата на 15%. А так-то за минувшие месяцы покупательская активность в рассматриваемом сегменте оказалась в два раза более вялой. Смеха ради можно упомянуть, что в этом году доля «зеленых» ТС в общем объеме легковушек сократилась с 1,3% до 0,9%.

Как-то слабо приведенные данные коррелируют с выводами г-на Солодовника: именно с продажами новых электромобилей наблюдаются явные затруднения, зато на вторичке дела идут неплохо. Впрочем, все эти конъюнктурные изменения все равно остаются пока в рамках статистической погрешности.

И лично я нисколько не расстроюсь, если они будут и дальше колебаться в этих пределах. Все-таки мой музыкальный слух требует, чтобы автомобиль своим звучанием отличался от электровеника.