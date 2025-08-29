Zeekr презентовала флагманский кроссовер 9X

В Поднебесной начали принимать заказы на флагманский кроссовер Zeekr 9X. Новинку предложат клиентам в трех версиях, отдача самой мощной составляет 1400 л.с. В будущем появится еще одна модификация под названием All Black. «Девятка» оценивается минимум в 5,4 млн рублей.

Как пишет ресурс AutoHome, изначально Zeekr 9X получает пару электромоторов и ДВС объемом 2 л, выдающий 897 л.с. При этом кроссовер выезжает из первой «сотни» за 3,9 секунды. Потенциальным покупателям уже в базе доступны адаптивные амортизаторы и пневмоэлементы, а так же система выбора режимов движения с десятью пресетами. Технические ансамбль авто дополняет 55-киловаттный аккумулятор, обеспечивающий запас хода на электричестве в три сотни километров. В целом можно рассчитывать на 1200 км пробега на одной заправке.

«Девятка» с припиской Hyper укомплектована версией на 70 кВт и третьим электродвигателем. А ее ключевым преимуществом является максимально нафаршированный фирменный набор ассистентов водителя, куда входят пятерка лидаров и стабилизатор поперечной устойчивости. Плюс кресла среднего ряда умеют разворачиваться против хода движения.

Габариты 9X — 5239х2029х1819 мм. Салон сделали трехрядным — с шестью посадочными местами. В зависимости от варианта исполнения, мультимедийный комплекс может получить парочку экранов, включая пассажирский, с диагоналями 16 дюймов и до 32 динамиков.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» успел познакомиться с «живым» Zeekr 9X во время его дебюта на автосалоне в Шанхае.