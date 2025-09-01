Электрический Avatr 07 получил пять звезд безопасности c-NCAP

Батарейная версия кроссовера Avatr 07 удостоилась пяти звезд безопасности, пройдя краш-тест по китайской методике c-NCAP. В итоге «поднебесный» SUV, который ждут в нашей стране, набрал 90,2%.

Кроссовер может приехать в Россию уже осенью

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили» в своем новостном телеграм-канале, максимально высокий балл Avatr 07 смог заработать в категории активных помощников водителя — 93,23%. Показатели по сегменту безопасности пассажиров у «семерки» оказались тоже очень хорошими — 93,18%. Cохранность уязвимых участников дорожного движения или, проще говоря, пешеходов дошла до 81,4%.

Габариты «ноль седьмого» составляют 4825х1980х1620 мм. Расстояние между осями достигает 2940 мм. Силовая установка младшей электрической модификации с задним приводом выдает 343 л.с. Старшая оборудована парочкой электромоторов, обеспечивающий 599 л.с. В Китае предлагаются и гибриды, но их мощность поскромнее — 314 и 492 л.с.

Как ранее удалось узнать порталу «АвтоВзгляд», Avatr 07 должен добраться до отечественного рынка достаточно скоро. Первые экземпляры имеют все шансы приехать в дилерские шоу-румы в октябре-декабре.