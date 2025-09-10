К российским дилерам приехали эксклюзивные кроссоверы Evolute i-Jet

Дилерам начали отгружать кроссоверы Evolute i-Jet из лимитированной партии. Теперь электрический SUV доступен покупателям с кузовами, окрашенными в уникальные оттенки. Речь идет о колерах «Лавандовый раф», «Небесно-голубой» и «Перламутровый».

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Уточняется, что три новых эксклюзивных цвета и актуальные программы поддержки спроса призваны продвинуть продажи Evolute i-Jet. Теперь он должен больше заинтересовать покупателей, желающих выделить свой автомобиль в общем потоке.

В цвете «Лавандовый раф» можно приобрести всего полдюжины i-Jet. Еще 16 электрокаров доступны с оттенком «Перламутровый» и 17 — с «Небесно-голубым». В салоне тоже нет места серости — производители амбиентную подсветку с режимом выбора из 64 цветов. Не будем забывать про 15,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и цифровую приборную панель с диагональю экрана 12,3 дюйма, на борту также имеется проекционный дисплей.

В движение полноприводный кроссовер приводит 585-сильная силовая установка. К ней прилагается батарея емкостью 80 кВтч, обеспечивающая запас хода на одной зарядке до 483 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности лимитированной партии кроссоверов Evolute i-Jet.