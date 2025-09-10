Раскрыты особенности кроссовера Zeekr 7X после обновления

Zeekr сертифицировала в Китае свежие разновидности среднеразмерного кроссовера 7X. Он обзаведется более мощными моторами и батареей, которая позволит увеличить запас хода на пару десятков километров. Дату начала продаж новинки «поднебесный» автопроизводитель пока не раскрывает.

Об этом сообщает ресурс CarNewsChina, ссылаясь на китайское министерство промышленности. Стартовую мощность силовой установки обновленного Zeekr 7X производители поднимут до 503 л.с. с нынешних 421. Клиенты смогут рассчитывать на одномоторные заднеприводные модификации и полноприводные с парочкой движков. В последнем случае общая отдача дойдет до 646 л.с.

Емкость топовой батареи вырастет до 103 кВт⋅ч с прежней сотни. В результате самая дальнобойная версия «семерки» сможет проезжать на одном заряде до 802 км, хотя прежде речь шла о 780 км. В то же время базовый аккумулятор на 75 кВт⋅ч останется на своем месте.

Если верить опубликованным изображением, габариты кроссовера не изменились. Длина должна составить 4825 мм при колесной базе 2925 мм. Помимо всего прочего, рестайлинг, скорее всего, принесет Zeekr 7X свежую версию комплекса водительских ассистентов, оснащенную более шустрым процессором.

