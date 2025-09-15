В ЕАЭС стартовала сертификация кроссоверов Li Auto

Для рынка Евразийского экономического союза, в который входит и наша страна, начали сертифицировать так полюбившиеся состоятельным россиянам кроссоверы Li Auto. Согласно первоначальному плану, все необходимые процедуры должны завершиться к 1 октября текущего года.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на инсайдеров. На сегодняшний день известно о факте получения восьми сертификатов соответствия для гибридов L6, L7 и L9. Это позволит перечисленным «китайцам» обзавестись Одобрениями типа транспортного средства (ОТТС), после чего можно смело открывать массовые продажи и выдавать ПТС. Заявителем в необходимых документах выступает фирма «ИЭАК Хуаюнь», аффилированная с концерном Sinomach, который взял под крыло Li Auto (Lixiang) в нашей стране в конце марта 2025 года.

В России уже работает сеть сертифицированных автосалонов Li Auto, но пока там можно приобрести автомобили, оформляя их исключительно на физическое лицо. В будущем схема продаж должна стать прозрачнее, будут доступны и другие варианты.

Известно, что для ЕАЭС сейчас проходит сертификация «шестерок», «семерок» и «девяток», которые собирают в Пекине и Чанчжоу. Подразумеваются последовательные гибриды с полным приводом и парочкой электромоторов. В тандеме с ними трудится наддувный двигатель-генератор объемом 1,5 л.

