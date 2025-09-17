Рассекречен новый российский седан «Молния»

В Сети появились изображения свежего отечественного электроседана «Молния», оказавшегося в списке номинантов на премию «Лучший промышленный дизайн России». Новинка может встать на конвейер столичного завода «Москвич», но на полноценную доработку, скорее всего, потребуется еще несколько лет.

Электромобиль «Молния», который пока носит статус неходового концепта, оборудован независимой подвеской на подрамниках. Спереди установлены привычные стойки McPherson, сзади — многорычажка. Кузов получил стальной каркас, аккумулятор с жидкостным охлаждением расположен в нижней части. Электрическая рулевая рейка имеет переменный коэффициент усилия.

Ожидается, что электрокар укомплектуют двумя версиями силовых установок. Предположительно, первая сможет выдавать от 68 до 108 л.с., а вторая — от 150 до 204 л.с. При батарее емкостью 85 кВтч запас хода может достигать 500 км.

«Молния» построена на российской универсальной модульной платформа с уровнем локализации не менее 70%. Внедрение подобных архитектур должно снизить цену батарейных моделей на 15%, а объем вложений в них — на 30%.

На сегодняшний день производителем числится Дирекция по развитию электротранспортных средств ГУП «Московский метрополитен». Ожидается, что появление электрифицированной четырехдверки станет стимулом для развития столичного промышленного кластера. Для этого планируют вовлечь в реализацию действующие предприятия и создать новые производства необходимых запчастей. Уже вовлечены более 600 отечественных компаний.

«Молнию» планируют продавать преимущественно в России, но мысли о заграничных рынках сбыта тоже есть. «Электричка» сможет заинтересовать покупателей при наличии адекватного ценника и сервисной поддержки. Новинке прочат в конкуренты и классические авто с ДВС, и электрокары из Поднебесной.