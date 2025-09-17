Рассекречен новый российский седан «Молния»

Электромобиль «Молния», который пока носит статус неходового концепта, оборудован независимой подвеской на подрамниках. Спереди установлены привычные стойки McPherson, сзади — многорычажка. Кузов получил стальной каркас, аккумулятор с жидкостным охлаждением расположен в нижней части. Электрическая рулевая рейка имеет переменный коэффициент усилия.
Ожидается, что электрокар укомплектуют двумя версиями силовых установок. Предположительно, первая сможет выдавать от 68 до 108 л.с., а вторая — от 150 до 204 л.с. При батарее емкостью 85 кВтч запас хода может достигать 500 км.
«Молния» построена на российской универсальной модульной платформа с уровнем локализации не менее 70%. Внедрение подобных архитектур должно снизить цену батарейных моделей на 15%, а объем вложений в них — на 30%.
На сегодняшний день производителем числится Дирекция по развитию электротранспортных средств ГУП «Московский метрополитен». Ожидается, что появление электрифицированной четырехдверки станет стимулом для развития столичного промышленного кластера. Для этого планируют вовлечь в реализацию действующие предприятия и создать новые производства необходимых запчастей. Уже вовлечены более 600 отечественных компаний.
«Молнию» планируют продавать преимущественно в России, но мысли о заграничных рынках сбыта тоже есть. «Электричка» сможет заинтересовать покупателей при наличии адекватного ценника и сервисной поддержки. Новинке прочат в конкуренты и классические авто с ДВС, и электрокары из Поднебесной.