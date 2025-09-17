Changan показала салон нового электрокроссовера Nevo Q05

Поднебесный автогигант Changan рассекретил интерьер новой батарейной модели Q05, которой предстоит войти в линейку Nevo/Qiyuan. Старт продаж намечен на ноябрь, ожидаемая минимальная стоимость в пересчете на рубли составляет 1,3 млн.

Об этом сообщает ресурс CarNewsChina. Судя по обнародованным официальным изображениям, дизайнеры решили сделать салон Changan Qiyuan Q05 достаточно минималистичным, отдавая дань трендам местного автопрома. Передняя панель выглядит лаконично, в массивный центральный тоннель без селектора коробки передач встроена парочка слотов, предназначенных для зарядки смартфона без помощи проводов.

Физические кнопки, которые обычно ценят российские водители, находятся на небольшой панели под крупным центральным тачскрином мультимедийного комплекса и на внушительных спицах рулевого колеса. Креслу переднего пассажира достался режим «нулевой гравитации» и оттоманка с сервоприводом. Подлокотник заднего дивана должен получить подстаканники.

В длину кузов Changan Qiyuan Q05 вытянут на 4435 мм, расстояния между осями достигает 2735 мм. Силовая установка будет представлена одним-единственным 163-сильным электрическим двигателем. Предусмотрено две батареи на выбор, позволяющие проехать на одной зарядке 405 или 506 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Changan обнародовала тизеры экстерьера нового кроссовера Qiyuan Q05.