Дешевле LADA Granta: сверхдешевый электромобиль Eonyx M2 может порвать рынок

Очередной «электрический» проект калининградского «Автотора» выходит на финишную прямую: сверхкомпактный электрокар Eonyx M2 вовсю завозится в торговые центры, а цена машины может заставить многих россиян пересмотреть свое отношение к электромобилям. Похоже, что именно эта «электричка» имеет все шансы стать самым доступным четырехколесным транспортным средством в нашей стране. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Локализация сверхкомпактного Eonyx M2, по факту являющегося даже не машиной, а квадрициклом, на калининградском «Автоторе» успешно завершилось, а первые транспортные средства с конвейера уже сошли. Более того, в некоторых столичных ТЦ «электромобильчик» длиной всего 2,8 метра с колесной базой в 1800 мм, уже можно увидеть своими глазами.

M2 построен на стальной раме, оснащен независимой передней подвеской типа «Макферсон» и мостом сзади, а так же тяговой батареей на 150 А/ч, позволяющей проехать не более 130 км на одной зарядке. Плюсом — возможность использовать любую, даже самую обыкновенную домашнюю или гаражную, розетку.

Известно об автомобиле пока немного: ее официальной презентации еще не случилось. Тем не менее известно, что максимальная скорость «двоечки» — 80 км/ч. Кондиционер, камера заднего вида, электростеклоподъемники и электрозеркала — уже в базе. Как и бесплатная парковка: Eonyx M2 — электромобиль, который надо ставить на учет, а за руль имеет право садиться лишь обладатель «прав» с открытой категорий «В».

Из обслуживания потребуется лишь мойка, да периодическая замена тормозной жидкости и колодок. Можно еще контакты на днище осматривать — на этом, пожалуй, все. Кстати, словоохотливый продавец поделился еще одной интересной особенностью нового отечественного электромобиля.

Оказалось, что его низковольтная архитектура 72В не подразумевает наличия допуска Ростехнадзора для обслуживания, а для ремонта, если таковой потребуется, не требуется специнструмент. То есть при должных умениях владелец ТС владелец сам со всем справится.

Ну и ключевым вопросом, долгое время остававшемся в тени, была цена перспективной новинки. Ответ на него найден: согласно полученной порталом «АвтоВзгляд» информации, новый Eonyx M2 обойдется первым покупателям в 840 000 рублей. Это делает его чуть ли не самым бюджетным новым автомобилем в России: дешевле только две комплектации 90-сильной LADA Granta, представленные, правда, лишь на сайте производителя, но никогда не имеющихся в наличии у дилера.