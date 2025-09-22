Интерес москвичей к электрокарам с пробегом вырос вдвое

С начала текущего года продажи подержанных электрокаров в Москве выросли на 48,6%. При этом сейчас в Первопрестольной сосредоточено больше четверти от общего объема подобных машин в стране.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Авито. Авто». По словам экспертов, доля «зеленых» ТС в Первопрестольной составляет 26,7%. Вторую строчку в рейтинге регионов занял Краснодарский край за счет 9,6%, третью — Подмосковье с 8,2%.

На «вторичке» с января по конец августа лучше всего, повторим, продавались «электрички», выпущенные Zeekr, Tesla и Nissan. В модельном рейтинге лидируют HiPhi Z и Cybertruck, но больше всего жители страны интересовались Xiaomi SU7 и Voyah Free, которые вышли в плюс на 93,7% и 87,3% соответственно.

В целом же отечественный рынок подержанных электрокаров в нашей стране активно развивается: география предложений расширяется, а продажи ощутимо растут, отметили авторы исследования. При этом, по их мнению, «зелень» становится популярнее не только в крупных городах.