В Китае стартовали продажи обновленного Avatr 07, который ждут и в России

Avatr открыл на родине продажи кроссовера с индексом 07, пережившего обновление. Цены в Поднебесной «дочка» Changan менять не стала, но оснащение ТС изменила. Например, SUV получил переработанную подвеску и современный комплекс активных ассистентов водителя ADS 4.

Кроссовер может доехать до нас уже в этом году

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», снаружи обновленный Avatr 07 практически остался прежним. В палитру цветов окраски кузова добавился голубой колер, в остальном «китаец» по-прежнему является воплощением концепции «Элегантность будущего». У него двухъярусная передняя светотехника и вытянутая задняя, ручки дверей по умолчанию выдвижные.

Обновленный 07 может быть как последовательным гибридом, так и чистокровной «электричкой». В первом случае силовая установка построена вокруг 1,5-литрового мотора-генератора, выдавая от 314 до 492 л.с. Это привязано к типу привода — полный доступен в качестве опции. Запас хода зависит от тяговой батареи: 39 или 52 кВт·ч. В итоге можно рассчитывать на 245 или 333 км на электротяге, а в общей сложности — на 1200 км. Отдача электрокара, вооруженного аккумулятором на 82,2 кВт·ч., варьируется в диапазоне от 343 до 598 л.с. На одной зарядке такая «семерка» должна проехать 610-650 км.

Компоновка интерьера вполне узнаваема, яркими «фишками» здесь считаются встроенный холодильник и «музыка» Meridian с 25 динамиками. Перед водителем находится экран с диагональю 15,6 дюйма. Мультимедийная система обзавелась свежей версией операционной системы Harmony OS 5. При желании клиента заменить наружные зеркала камерами по обеим сторонам передней панели появится парочка дополнительных экранов.

Остается сказать, что в пересчете на рубли обновленный Avatr 07 оценивается минимум в 2,6 млн.