Продажи кроссовера Hongqi EHS5 стартовали в Европе

Hongqi вывела среднеразмерный кроссовер EHS5 на рынок Германии. SUV может похвастать эффектной внешностью, просторным салоном и внушительным списком оборудования. Дебют модели прошел в Мюнхене в рамках выставки IAA Mobility 2025. Паркетник разрабатывался таким образом, что максимально угодить европейцам.

Экстерьер EHS5 получил фирменные черты Hongqi и современные штрихи тренда автомобилей «Новой энергии» (NEV), а также классические элементы, характерные для машин люксового сегмента. Длина кузова достигает 4750 мм при расстоянии между осями 2900 мм. Багажник вмещает 1611 л, под капотом находится дополнительный 42-литровый отсек.

В основе новинки лежит 800-вольтовая электрическая архитектура, что позволяет кроссоверу быстро восполнять запас энергии. Встроенный аккумулятор заряжается с 10% до 80% всего за 20 минут. На одной зарядке Hongqi EHS5 способен преодолеть 550 км, система адаптирована к серьезным холодам.

Кузов на 78% состоит из сверхпрочной стали, выдерживая такое же серьезное давление как подводная лодка. Подвеска гарантирует оптимальное сочетание управляемости и плавности хода.

Каждое сиденье в салоне имеет встроенный массажер, вентиляцию, обогрев и электрические регулировки в 18 направлениях. Для внутренней отделки производители использовали алькантару высокого качества, тишину обеспечивает двухслойное остекление.

Вполне возможно, что со временем новый Hongqi EHS5 приедет в Россию, ведь бренд представлен у нас официально.