Отечественные электрокары Eonyx начали продавать в России

В нашей стране стартовали продажи отечественных электромобилей M2, Pickup и Cargo. На сегодняшний день они доступны в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Новороссийске, Краснодаре и Калининграде. Самой доступной моделью является «двойка», ее минимальная стоимость составляет 840 000 рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Авто Смарт Мобилити», которая является официальным дистрибьютором марки Eonyx. Электромобили, представляющие сегмент L7, могут использоваться не только в качестве личного транспорта, но и как машины для курьеров, работы на территориях складов и курортов.

Компактный Eonyx Pickup, способный перевозить до 265 кг груза, рассчитан под европаллету. Кузовные панели изготовлены из текстурированного пластика, грузовой отсек может похвастать антивандальным покрытием. Комбинированная зона управления включает блок с настройками и сенсорный 10-дюймовый экран. Минимальный ценник — 890 000 «деревянных».

Eonyx Cargo обойдется минимум в 990 000 рублей, являясь грузовой моделью, предназначенной для служб доставок. Процесс загрузки и выгрузки должны облегчить ровный пол, низкий порог и широкие двери. В эту «элетричку» входит до 1350 л, она оснащается LED-оптикой, парктрониками на корме и задней камерой.

При базовой стоимости 840 000 «целковых» батарейный кроссовер M2 должен проезжать без подзарядки сотню километров благодаря тяговому аккумулятору емкостью 72 В. При длине 2860 мм расстояние между осями вытянуто на 1800 мм. Дорожный просвет — 170 мм. В список оборудование включены кондиционер, отопитель салона и галогеновая светотехника. Цифровая панель приборов имеет диагональ 6,2 дюйма, центральный тачскрин — 9 дюймов.

