Электрический лифтбэк Zeekr 001 представили в Китае после обновления

Zeekr презентовала на родине обновленный электрокар с индексом 001. Похоже, что дизайн автомобиля остался прежним, однако ему прокачали силовую установку. Кроме того, комплекс автономного вождения сделали более современным. Цены пока держат в секрете.

Несмотря на обновление, Zeekr 001 все так же узнаваем. Возможно, в салоне дизайнеры тоже не стали ничего менять, но это пока неясно, поскольку оформление интерьера производители пока не показывают. Зато известно, что «электричку» перевели на 900-вольтовую архитектуру, благодаря чему аккумулятор заряжается за семь минут с 10 до 80%.

Отдачу младшей заднеприводной версии пятидверки довели до 503 л.с. вместо прежних 422. А при полном приводе «единичка» нынче может похвастать 925 л.с., хотя раньше было 789. В результате из первой «сотни» автомобиль выезжает за 2,83 секунды.

Запас хода изначально достигает от 710 до 810 км либо 640 — 762 км. Такой пробег без подзарядки обеспечивают тяговые батареи емкостью 95 и 103 кВт·ч соответственно. Первый аккумулятор является литий-железо-фосфатным, а второй сделали никель-кобальт-марганцевым.

Предусмотрена двухкамерная пневмоподвеска и двухклапанные электромагнитные амортизаторы CCD с регулировкой жесткости. Максимальный дорожный просвет доходит до 206 мм, за счет чего обновленный Zeekr 001 стал более приспособленным к офф-роуду.

Остается сказать, что система автономного вождения G-Pilot H5 уступила место продвинутой H7. У нее более мощный чипсет Nvidia Thor-U, чья вычислительная мощность достигает 700 TOPS.