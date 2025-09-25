Российские бренды заняли 9,4% отечественного парка электрокаров

К середине лета текущего года в России насчитывалось 76,8 тыс. единиц автомобильного электротранспорта без учета гибридов. Почти целиком сегмент состоит из легковых электрокаров, на которые пришлось 95,4%. Оставшаяся доля представлена электробусами.

Такой статистикой поделились эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Согласно данным их исследования, батарейным машинам с шильдиками российских марок к 1 июля 2025 года удалось отвоевать всего лишь 9,4% парка «зеленых авто».

Тем временем около трети куска пирога цепко держат «японцы», продолжая лидировать. Им в спину дышат «поднебесные» электрифицированные автомобили, расположившись на второй строчке за счет 28,7%. Но если добавить к ним и переменные в партнерстве отечественных марок, можно считать, что «китайцы» уже оставили конкурентов из Страны восходящего солнца позади, отметили специалисты.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в России начали продавать отечественные электрокары Eonyx.