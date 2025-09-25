Продажи российского электрокара «Атом» начнутся в 2026 году

Массовое производство отечественного электромобиля «Атом» должно стартовать в конце текущего года. В 2026-м «зеленую» модель планируют выпустить на рынок.

В интервью телеканалу «Россия-24» об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, создателям «Атома» удалось сделать свое детище городским и современным. В то же время министр считает, что еще есть над чем работать. В частности, у г-на Алиханова возникли вопросы к некоторым органам управления и кнопкам.

Подготовка производственной площадки для выпуска товарных машин в столице была полностью завершена еще в середине июня. Подразумевалась готовность зон сварки и окраски кузова, а также оборудования тестирования, калибровки и проверки качества.

Простые водители смогут приобрести «Атом» с 204-сильной силовой установкой, версии для такси получат 149 л.с. Ожидается, что достаточно компактный автомобиль начнут предлагать клиентам по цене от 3 млн рублей. Разработчиком электромобиля является АО «Кама».

