GWM презентовала электрический кроссовер Ora 5

«Поднебесный» автогигант Great Wall Motor (GWM) представил общественности новый автомобиль от своего электрического суббренда Ora в форме онлайн-презентации. Речь идет о кроссовере с индексом 05, который мощнее и габаритнее, чем хетчбэк 03 с тем же шильдиком, относительно неплохо продающемся у нас. Так что вполне возможно, что со временем SUV доедет и до нашего рынка.

Кроссовер Ora 5 получил оригинальное оформления бамперов и головной оптики с LED-начинкой, а над ветровым стеклом красуется лидар. При длине 4471 мм и ширине 1833 мм высота паркетника составляет 1641 мм. Колесная база вытянута на 2720 мм.

На сегодняшний день китайские производители сертифицировали «пятерку» для местного рынка с одной-единственной силовой установкой, выдающей 204 л.с. Предположительно, мотор базируется на передней оси, характеристики батареи пока неизвестны.

Для салона новоиспеченного кроссовера, как и в случае экстерьера, некоторые элементы позаимствованы у Ora 03, которая в Китае носит название Good Cat. Дисплеи панели приборов и мультимедийного комплекса стоят особняком. Под центральными воздуховодами имеются физические рычажки, ниже — площадка для беспроводной зарядки смартфона.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Ora расширит модельный ряд кроссоверами и седаном.