Отечественный электрокар «Атом» наконец-то сертифицировали

Успешно прошел сертификацию российский электромобиль «Атом», который встанет на конвейер столичного завода «Москвич» уже в этом году. Производитель получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее начать массовые продажи. Ориентировочная минимальная цена миниатюрной новинки рынка — заоблачные для такого формата 3 млн рублей.

Новинку будут выпускать в пассажирской и «грузопассажирской» версиях

Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток». Авторы паблика утверждают, что «Атом» получил официальное название Кама-2185, и это обозначено в соответствующей документации.

Габариты «электрички» составляют 3995х1780х1615 мм. К ее характерным особенностям можно отнести рулевое колесо с встроенным дисплеем и распашные двери. Разработчики «Атома» из АО «Кама» планируют выпускать его в двух модификациях.

Обычные покупатели могут рассчитывать на 204-сильную силовую установку. Второй вариант предназначен для работы в такси, и тут отдача двигателя понижена до 149 л.с., а рядом с водителем нет пассажирского кресла. Вместо него предусмотрена площадка для размещения багажа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда начнутся продажи российского электрокара «Атом».