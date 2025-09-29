Раскрыты первые подробности о лифтбэке Avatr 12 для российского рынка

В Россию в обозримой перспективе официально приедет пятидверное гран-купе Avatr 12. Речь идет о премиальном электрокаре с оригинальным дизайном, модель предложат покупателям в четырех комплектациях. Цены пока неизвестны.

В длину кузов Avatr 12 с уникальным силуэтом вытянут на 5020 мм при ширине 1999 мм. На расстояние между осями приходится 3020 мм, что призвано почеркнуть статус новинки и обеспечить в салоне достойный уровень комфорта. Гарантией плавного хода должна стать пневматическая подвеска с электронно управляемыми амортизаторами.

Снаружи новинку легко узнать по панорамной стеклянной крыше, которая плавно переходит в заднее остекление. Предусмотрено семь вариантов окраски, включая авангардный фиолетовый. В то же время салон выглядит минималистично, для отделки использованы натуральные материалы.

Анонсированы четыре комлектации, куда вошли спортивный пакет, различные варианты оформления колесных дисков, а также продвинутые «виртуальные зеркала».

Остается сказать, что полную спецификацию Avatr 12 производители обещают раскрыть в октябре, тогда же появится и прайс-лист. Подробнее с особенностями «электрички» можно ознакомиться на официальном сайте бренда, где заработал специальный раздел.

