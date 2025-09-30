663

Cамый популярный электрокар Geely получит белорусскую «прописку»

Хетчбэк EX2 проходит сертификацию в том числе для России

Geely готовит к запуску на белорусский рынок электрифицированную пятидверку EX2, известную в Китае как Xingyuan. Она стала не только самой востребованной моделью бренда, но и абсолютным бестселлером на родном рынке в первой половине текущего года.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Cамый популярный электрокар Geely получит белорусскую «прописку»

Как пишет ресурс «Китайские автомобили», на данный момент идет процесс сертификации Geely EX2 для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и Россия. В пересчете на рубли хэтч оценивается в 810 000 — 1,1 млн.

Габариты у пятиместной «двоечки» — 4135х1805х1570 мм при расстоянии между осями 2650 мм. В багажник влезает 1320 л. В салоне с атмосферной подсветкой установлена 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, диагональ тачскрина мультимедийного комплекса может быть как 10,1, так и 14,6 дюйма, что зависит от конкретного варианта исполнения. Операционная система — Flyme Auto. Команды бортовой электронике можно отдавать голосом, доступна беспроводная зарядка для гаджетов.

Изначально Geely EX2 приводит в движение силовая установка мощностью 79 л.с., при доплате можно рассчитывать на 116 л.с. Емкость батареи рассчитана на 30,12 и 40,16 кВтч, что обеспечивает запас хода 310 и 410 км. Зарядка с 30 до 80% занимает чуть больше двадцати минут.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует