Cамый популярный электрокар Geely получит белорусскую «прописку»

Geely готовит к запуску на белорусский рынок электрифицированную пятидверку EX2, известную в Китае как Xingyuan. Она стала не только самой востребованной моделью бренда, но и абсолютным бестселлером на родном рынке в первой половине текущего года.

Как пишет ресурс «Китайские автомобили», на данный момент идет процесс сертификации Geely EX2 для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и Россия. В пересчете на рубли хэтч оценивается в 810 000 — 1,1 млн.

Габариты у пятиместной «двоечки» — 4135х1805х1570 мм при расстоянии между осями 2650 мм. В багажник влезает 1320 л. В салоне с атмосферной подсветкой установлена 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, диагональ тачскрина мультимедийного комплекса может быть как 10,1, так и 14,6 дюйма, что зависит от конкретного варианта исполнения. Операционная система — Flyme Auto. Команды бортовой электронике можно отдавать голосом, доступна беспроводная зарядка для гаджетов.

Изначально Geely EX2 приводит в движение силовая установка мощностью 79 л.с., при доплате можно рассчитывать на 116 л.с. Емкость батареи рассчитана на 30,12 и 40,16 кВтч, что обеспечивает запас хода 310 и 410 км. Зарядка с 30 до 80% занимает чуть больше двадцати минут.