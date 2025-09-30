Россияне заказали более 100 000 отечественных электрокаров «Атом»

В нашей стране оформлено свыше 105 000 предзаказов на российский электрокар «Атом», разработанный АО «Кама». Определенности по объемам производства пока нет, новинку будет выпускать столичный завод «Москвич».

Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель отдела пиара «Атома» Анастасия Иваненкова. По ее словам, «электричку» запустят в серию до начала следующего года. Без учета госсубсидий, которые должны составить около 925 000 рублей, батарейную модель оценят в 3-4 млн. Финальный прайс пока не установлен.

По сути, «Атом» стал гаджетом на колесах, отметила г-жа Иваненкова. Она подчеркнула, что пятидверка считается первым отечественным серийным электромобилем. К его ключевым особенностям можно отнести глубокую цифровую интеграцию и безопасный кузов.

Хэтч может похвастать собственной операционной системой с набором различных интерфейсов. Например, на рулевом колесе находится тачскрин, а ветровое стекло получило систему дополненной реальности, идет разработка голосового управления. Помимо прочего, электрокар научили автоматически парковаться и держаться в полосе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда начнутся продажи российского электрокара «Атом».