Российские продажи электромобилей с пробегом в августе стали рекордными

Рынок подержанных электромобилей в нашей стране продолжает приходить в себя. По итогам августа россияне купили 1408 «батарейных» машин с пробегом. И это рекорд, если сравнивать с результатами предыдущих месяцев 2025-го.

Как пишет аналитическое агентство «Автостат», за счет 524 реализованных «электричек» Nissan сумел занять первое место среди прочих брендов. На долю лидера пришлось 37% от общего количества приобретенных в августе 2025 года электрокаров.

Благодаря 214 пристроенным экземплярам вторым идет Zeekr. На строчку ниже находится Tesla, в случае которой из рук в руки перешел 131 «зеленый» автомобиль. В первую пятерку сумели пробиться наш «Москвич» и Volkswagen.

Чемпионский титул в модельном рейтинге упорно удерживает Nissan Leaf. В конце лета он разошелся тиражом 501 экземпляр. С большим отрывом следом расположился Zeekr 001, поскольку новых владельцев нашли полторы сотни таких «китайцев». Тройку лидеров замкнул «Москвич 3е» — 106 машин пришлись по душе покупателям. Продажи прочих батарейных моделей не смогли перешагнуть барьер в 100 штук.