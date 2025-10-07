973

В России запатентовали дизайн «бюджетной» новинки «Амберавто»

Речь идет об отечественном электрокаре

Калининградский завод «Автотор» оформил права на внешность новой доступной модели собственного бренда «Амберавто». Ожидается, что мощность силовой установки не будет превышать двух десятков «лошадей».

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России запатентовали дизайн «бюджетной» новинки «Амберавто»

Соответствующие изображения опубликованы в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Подразумевается электромобиль, относящийся к классу тяжелых квадрициклов, известному как L7.

Максимальная скорость новинки «Автотора» не должна превышать 50 км/ч, в качестве основы анонсирована технологически независимая архитектура. На сегодняшний день сроки запуска в серию неизвестны, хотя производитель собирался разобраться с этим еще в течение прошлого года. В модельный ряд в итоге планируют включить компакты, чьи салоны рассчитаны на двух и четырех человек.

Недорогие малютки «Амберавто» хотят производить одновременно с линейкой российских автомобилей Eonyx, особенности которых ранее расписал портал «АвтоВзгляд». Кстати, их продажи уже стартовали.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует