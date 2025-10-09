Evolute представил в России кроссовер i-Joy нового поколения

Новая генерация батарейного отечественного кроссовера Evolute i-Joy отличается динамичностью, плавностью хода и выразительным дизайном. В основе лежит продвинутая платформа Quantum S3, внутри реализована эстетика функционального минимализма. Ценник производители пока держат в секрете, как и сроки начала продаж.

Габариты эволюционировавшего i-Joy — 4306х1868х1645 мм. Расстояние между осями достигает 2715 мм. Кроссовер получил вместительный салон, ощущение простора усиливает большая панорамная крыша. Багажник вмещает минимум 500 л.

Ключевым элементом салона стал 12,8-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса, играющий роль центра управления. Предусмотрена поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto, имеется беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт.

Электрокар приводит в движение 163-сильная установка с постоянными магнитами, обеспечивающая 290 Нм тяги. Из первой «сотни» SUV выезжает за 8 секунд. При резких маневрах и скоростном прохождении поворотов устойчивость дают энергоемкая подвеска и низкий центр тяжести. Прилагается батарея емкостью 51,87 кВт·ч, обеспечивающая запас хода до 471 км. Восполнение энергии с 30 до 80% занимает всего 18 минут.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссовер Evolute i-Space обзаведется в России полным приводом.