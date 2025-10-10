Назван ТОП-5 самых продаваемых электрокаров в России в сентябре 2025 года

За первый осенний месяц текущего года в нашей стране удалось реализовать 1247 новых электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го спрос на «зеленые» авто просел на 2%.

Такими цифрами поделилось аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, первую строчку модельного рейтинга впервые сумел занять российский батарейный седан «Амберавто А5». В сентябре своих владельцев нашли 153 таких четырехдверки.

Китайскому кроссоверу Zeekr 001, разошедшемуся тиражом в135 экземпляров, пришлось опуститься на вторую строчку. Кстати, «единичка» стала единственной иномаркой в первой пятерке самых популярных электрокаров за обозначенный период.

На третьем месте расположился паркетник «Москвич 3е», чьи продажи составили 93 экземпляра. Следом идет седан Evolute i-Pro: из салонов уехало 86 штук. Его собрат, седан i-Joy, был чуть менее популярен — реализовано 67 машин.