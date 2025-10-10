328

Geely рассекретила седан Galaxy Starshine 7, который могут привезти и в Россию

Гибрид получил умную силовую установку

Китайский автогигант Geely готовит к выпуску седан Galaxy Starshine 7, который будет приводить в движение гибридная система Thor AI 2.0 нового поколения. Для повышения КПД силовой установки используются технологии искусственного интеллекта.

Анатолий Белецкий

Изображение Geely рассекретила седан Galaxy Starshine 7, который могут привезти и в Россию

Как сообщает ресурс Autohome, подробности о грядущей новинке рынка появились в базе данных министерства промышленности КНР. Снаружи Galaxy Starshine 7 может похвастать крупными воздухозаборниками в бампере, радиаторной решеткой в форме трапеции с вертикальными хромированными ламелями и многоспицевыми колесными дисками.

В длину кузов седана вытянут на 4958 мм при ширине 1915 мм и высоте 1505 мм. Расстояние между осями — 2852 мм. В состав подзаряжаемой силовой установки с индексом EM-i инженеры включили 112-сильный атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 л. Помимо него, можно рассчитывать и на электромотор, но на сегодняшний день его отдача неизвестна, как и емкость прилагающейся к обозначенному ансамблю тяговой батареи. Максимальная скорость ограничена отметкой 190 км/ч.

По сути, новинка станет более габаритной модификацией «бюджетного» Starshine 6, о котором ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».

