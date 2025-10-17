Электрический лифтбэк Avatr 12 сертифицировали для российского рынка

В нашей стране завершен процесс сертификации Avatr 12, получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). А это значит, что можно открывать официальные массовые продажи. Они должны начаться до конца октября, цены объявят ближе к делу.

Об этом сообщил пресс-офис бренда, материнским концерном для которого является хорошо знакомый россиянам Changan. На сегодняшний день известно, что Avatr 12 комплектуется двумя типами силовых установок. Младшая обеспечивает отдачу в 313 л.с.. а старшая — 578 л.с. за счет второго электромотора. Без подзарядки лифтбэк способен преодолеть 700 км, на борту установлена батарея емкостью 94,5 кВт*ч, созданная умельцами CATL.

Габариты — 5020х1999х1450 мм при расстоянии между осями 3020 мм. Производитель утверждает, что коэффициент аэродинамического сопротивления кузова составляет 0,21. Одним из самых интересных вариантов окраски кузова стал матовый фиолетовый.

Пятидверку предложат россиянам с четырьмя уровнями оснащения. Можно рассчитывать на пневмоподвеску, электронноуправляемые амортизаторы и панорамную крышу. Предусмотрен спортивный пакет оформления экстерьера и камеры вместо наружных зеркал.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда Changan представила в России новый CS75 Plus, Avatr 12 и Deepal G318.