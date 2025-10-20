Лифтбэк Avatr 12 успели обновить до старта российских продаж

Avatr презентовала в Китае посвежевший электрический лифтбэк с индексом 12. В ходе обновления он обзавелся более совершенным «автопилотом» и увеличенным запасом хода в случае гибридной модификации. К сожалению, последняя в Россию пока не приедет.

Даже на родине обновленный Avatr 12 рассекречен не полностью и цены еще не объявлены, хотя производители уже открыли прием предзаказов. Запас хода на электротяге инженеры довели до 356 км вместо прежних 245, общий пробег вырос с 1155 до 1270 км. Емкость тяговой батареи достигла 52 кВт*ч, раньше можно было рассчитывать на 39,05. Гибридный лифтбэк остался 314-сильным и заднеприводным, на ходу его заряжает ДВС объемом 1,5 л.

На местном рынке лифтбэк теперь комплектуется последней версией «автопилота» Qiankun ADS 4+, разработанного Huawei. Работу системы обеспечивает четверка лидаров и оболочка Harmony OS Cockpit 5. Все автомобили 2026 модельного года по умолчанию получат акустику Meridian и 25 динамиков, электрокару в исполнении Master достался климат-контроль на четыре зоны.

Кстати, чистокровная «электричка» сохранила силовые установки, развивающие 322 л.с., а при наличии полного привода — 547. Батарея на 94,53 кВт*ч позволяет проехать от 705 до 755, конечная цифра привязана к количеству электродвигателей.

