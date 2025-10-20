Evolute презентовал в России кроссовер i‑Sky City Edition

Электрический кроссовер Evolute i‑Sky с припиской City Edition отличается более демократичным ценником и сбалансированным оснащением, оптимизированным для ежедневных поездок. Паркетник, заточенный под город, доедет до дилеров до конца октября. С учетом спецпрограмм его минимальная стоимость составит 2 290 000 рублей.

Новинка доступна в двух комплектациях

Исполнение City Edition подразумевает наличие систем и опций, призванных обеспечивать комфорт. Для отделки салона использовали экокожу. Первый ряд сидений снабжен электроприводом, водительское кресло имеет встроенную вентиляцию, массажер и запоминает настройки. Мультируль регулируется по вылету и высоте. Кстати, он греется, как форсунки омывателя и все посадочные места.

Кроссовер стал на три десятка килограмм легче благодаря тяговой батарее нового поколения LFP емкостью 64,4 кВт·ч. Запас хода ограничен отметкой 400 км, энергия восполняется всего за полчаса с 30 до 80%.

Версия «Премиум» за 2 490 000 рублей отличается от базовой «Комфорт» наличием камер кругового обзора, адаптивного «круиза» и панорамной крыши, а также расширенным набором электронных ассистентов.

Кузов i‑Sky вытянут в длину на 4565 мм при колесной базе 2715 мм. Кроссовер приводит в движение 204-сильная установка с постоянными магнитами и жидкостным охлаждение, она развивает 340 Нм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда производство Evolute i‑Sky стартовало в Липецкой области.