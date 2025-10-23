«Автотор» выводит на российский рынок недорогой электромобиль JMEV EV3

По данным портала «АвтоВзгляд», калининградскому «Автотору» удалось распродать все складские запасы электромобилей Amberauto A5, и сейчас завод занят подготовкой к следующему модельному году: ожидается, что с его конвейера уже весной 2026-го сойдет сразу несколько новых моделей. Так же будет продолжена работа над теми, что уже запущены в производство.

В частности, весной ожидается небольшой, но заметный, по словам собственного источника портала «АвтоВзгляд», визуальный рестайлинг Amberauto A5. А вот дальше, к середине лета (точнее, к третьему кварталу) должна появиться полновесная новинка — компактный хетчбэк, представляющий собой перелицованный JMEV EV3.

Фото производителя

Руководство завода, оценив перспективы транспортных средств на электротяге в нашей стране, сконцентрировалось именно на бюджетном сегменте, как наиболее актуальном для российского рынка. Поэтому ожидается, что прайсы на EV3 окажутся, по меньшей мере, разумными, а не запредельными как, скажем, у широко распиаренного чисто отечественного «Атома».

JMEV EV3 — небольшой (3720х1640х1535 мм) электромобиль с колесной базой 2390 мм, клиренсом 170 мм и дальностью хода в 330 км на одном заряде. Первые слухи о грядущей «русификации» этой «электрички» пошли еще в 2024-м, однако вывести машину на рынок автоторовцы смогут только через 8-9 месяцев, не раньше.

Семиместный же кроссовер, разговоры о локализации которого так же идут в кулуарах, пока остается в тени: нет информации даже о модели, которую могут поставить на конвейер в Калининграде. Хотя, скорее всего, это тоже будет одна из машин JMEV (китайский бренд электромобилей, основанный в 2015 году как дочернее подразделение Jiangling Motors Corporation Group (JMCG).