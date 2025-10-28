С российского рынка ушел самый доступный электрокар Evolute i-Pro

В России завершились продажи седана Evolute i-Pro. С учетом скидок его можно было приобрести за 1,5 млн рублей, что делало четырехдверку самой «бюджетной» моделью в сегменте.

Пока преемника у этой модели нет

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на компанию-производителя «Моторинвест», Evolute i-Pro сняли с конвейера, поскольку жизненный цикл модели завершился. Но владельцам таких «электричек» не придется беспокоиться о постпродажном обслуживании — гарантийные и сервисные обязательства будут выполняться. Проблем с поставками необходимых запчастей тоже не ожидается.

Появившись в 2022 году, седан i-Pro стал первой моделью отечественного бренда Evolute. Электромобиль построен на базе китайского донора Dongfeng Aeolus E707, снаружи отличия сводятся к шильдикам и логотипам. Выпуск был налажен под Липецком, на местном заводе четырехдверку собирали крупноузловым методом.

Габариты — 4680х1720х1530 мм при расстоянии между осями 2700 мм. Безальтернативная силовая установка выдавала 150 л.с. и 210 Нм тяги, прилагалась батарея емкостью 53 кВт⋅ч. Без подзарядки можно было рассчитывать на 433 км пробега.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл нюансы приобретения и содержания российско-китайского седана Evolute i-Pro.