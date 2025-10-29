Кто хочет стать триллионером: зачем Илон Маск шантажирует собственную компанию

Илон Маск пригрозил покинуть пост генерального директора компании Tesla, если ему откажут в выплате пакета вознаграждений объемом $1 трлн долларов. Об этом акционеров предупредил председатель совета директоров компании г-жа Робин Денхолм. Портал «АвтоВзгляд» считает, что все не так просто, и южноафриканский Остап Бендер затеял очередную интригу.

В последнее время имя Tesla часто упоминается и в деловых изданиях, и в новостных лентах. Буквально на днях скандальный производитель электромобилей вновь напомнил читателям о себе. Поводом стало письмо г-жи Денхолм, разосланное членам совета директоров компании, председателем которого она является, непосредственно накануне их собрания.

НЕ ПРОДЕШЕВИТЬ!

Топ-менеджер заявила, что руководящая роль Илона Маска критически важна для успеха Tesla, поэтому бизнесмена необходимо мотивировать любым доступным способом, не жалея средств. В противном случае компании придется туго без его «времени, таланта и проницательности». Tesla должна стать мировым лидером в области искусственного интеллекта и автономных технологий, а посему жизненно необходимо удержать Маска на нынешнем посту по крайней мере еще в течение 7,5 лет.

Гениальный план состоит в том, чтобы выплатить Илону 12 траншей опционов на акции в привязке к достижению конкретных и весьма амбициозных целей. Важнейшие из них — увеличение рыночной капитализации Tesla до $8,5 трлн, а также разработка и внедрение передовых технологий в автономном вождении и робототехнике. Денхолм считает, что пакет вознаграждений сыграет важную роль в стимулировании Маска и обеспечит как бурный рост компании, так и повышение ее стоимости.

Триллион долларов — это много или мало? Не продешевил ли глава «Теслы»? Вот несколько цифр. Состояние самого Илона Маска оценивается в $500 млрд — то есть, составляет сумму в два раза меньшую, чем великий комбинатор требует за свою лояльность бренду.

Рыночная капитализация Tesla в октябре достигла $1,504 трлн, причем еще шесть лет назад она составляла всего $75,7 млрд. За все это время единственным достижением компании была презентация кроссовера Model Y, и этого явно недостаточно для роста стоимости фирмы в 20 раз.

НА ГОЛОЙ ХАРИЗМЕ

Естественно, что такой рывок был сделан благодаря вовсе не производственным достижениям, а только потрясающей харизме Илона Маска и его умению создать имидж бренда, который потом выгодно продать. Между тем, финансовое состояние самой компании не назвать блестящим.

По итогам девяти месяцев 2025 года продажи ее электромобилей упали на 6%, а прибыль снизилась на 37%. Вот уже пять лет как компания не представляет никаких новинок, ограничиваясь лишь косметическими изменениями старых моделей. А в отношении автомобилей Tesla, оборудованных продвинутым ассистентом помощи водителю, постоянно возникают скандалы.

То им вменяется в вину проезд перекрестка на красный сигнал светофора, то неспособность предотвратить столкновение в условиях ограниченной видимости. Да еще бывший друг Илона — аж целый Президент США Дональд Трамп — собрался ликвидировать все льготы для производителей электротранспорта.

В Европе у фирмы дела тоже идут не блестяще. Количество регистраций новых ТС бренда, как сообщает Reuters, стабильно падает вот уже семь месяцев подряд. Стареющий модельный ряд не может оказать достойное сопротивление конкурентам, особенно в сегменте недорогих электрокаров.

В Швеции снижение продаж составило 86%, в Дании — 52%, во Франции — 27%, в Нидерландах — 62% в Бельгии — 58%, в Португалии — 49%. В этих непростых условиях Маск пытается убедить акционеров, что выход вовсе не в обновлении модельного ряда и удешевлении автомобилей, а в выпуске роботакси и гуманоидных роботов.

ВОВРЕМЯ СОСКОЧИТЬ

В этих условиях претензии Маска на вознаграждение в три четверти рыночной капитализации компании — совершенно очевидно надутой как пузырь и на деле куда более низкой — может показаться невероятной наглостью. Однако же, если подумать, то этот ход вполне в духе международного финансового авантюриста.

Счастье в игре к этому времени начало изменять королю: он стал проигрывать и был не прочь — да простят нам такое выражение — увильнуть. Через несколько минут король поднялся и, пряча в карман деньги, лежавшие перед ним на столе и почти целиком выигранные им, сказал:

— Ла Вьевиль, займите мое место.

Если совет директоров согласится выплатить эту астрономическую сумму, то миллиардер вполне может стать первым в истории триллионером, даже если получит лишь ее часть. С учетом того, что Маск явно наигрался в автопром и потерял интерес к своему самому успешному детищу, такой приз может заставить его еще немного потрепыхаться.

Если акционеры возмутятся, а совет откажет в пакете вознаграждений, то у Маска появится законный повод соскочить со стагнирующего проекта и при этом сохранить лицо. Последнее необходимо, чтобы его продолжали принимать всерьез партнеры в других предприятиях, которых, как известно, у Маска несколько.

Гадать о том, как именно решится судьба самого бренда Tesla, бессмысленно, поскольку в скором времени это и так станет ясно. Но все же вероятность того, что первый серьезный и самый яркий электромобильный проект в мире имеет нехилый шанс загнуться, весьма и весьма велика.